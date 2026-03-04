Nella corsa delle Strade Bianche, il ciclista sloveno affronta una competizione ricca di salite e tratti sterrati, con partenza e arrivo a Siena. La gara si svolge oggi, con numerosi favoriti alla partenza e un percorso che si snoda tra le colline toscane. La giornata si presenta come una delle più attese nel calendario ciclistico, con molti occhi puntati sui protagonisti in gara.

Siena, 4 marzo 2026 – Lo scacco al Re pare onestamente improbabile, ma il ciclismo è uno sport particolare, bello e imprevedibile. In una corsa come le Strade Bianche, 203 km di passione su e giù per le crete senesi, con oltre 3500 metri di dislivello e 64 km di sterrato, di cose ne possono succedere tante. Un anno fa ci si mise di mezzo una caduta, brutta e pericolosissima, ma se nemmeno questo fu in grado di fermare Tadej Pogacar, chissà cosa dovranno inventarsi stavolta per impedire al campione del mondo di cannibalizzare per la quarta volta in carriera la Classica del nord più a sud d’Europa. Lo spettacolo delle Strade Bianche a Siena Strade Bianche 2026: percorso e orari Pogacar contro tutti, tutti contro Pogacar. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pogacar contro tutti, lo spettacolo della Strade Bianche. Percorso, orari e favoriti: Siena capitale del ciclismo

È nata la Strade Bianche 2026, ecco il percorso. Pogacar a caccia del 4° trionfoUn fine settimana di grandissimo ciclismo in Toscana, quello a cura di Rcs Sport presentato questa mattina alla Rinascente di Milano, con vista sul...

Leggi anche: Ciclismo, le Strade Bianche modificano il percorso per l’edizione 2026

Tadej Pogacar shows respect and compliments his team mates..#cycling #shorts

Aggiornamenti e notizie su Strade Bianche

Temi più discussi: Pogacar contro tutti: quando e dove vedere la classica sullo sterrato; Strade Bianche 2026: Percorso, favoriti, sterrati, programma e dove vedere la Sesta Monumento · Ciclismo su strada; Il leggendario omaggio a Pogacar: un pezzo di Strade Bianche prende il suo nome; Poga?ar nella leggenda di Strade Bianche: Colle Pinzuto è intitolato a lui.

Pogacar contro tutti, lo spettacolo della Strade Bianche. Percorso, orari e favoriti: Siena capitale del ciclismoPogacar contro tutti, tutti contro Pogacar. La buona notizia, per quelli che non indossano la maglia iridata, è che la fatica sarà un po’ più lieve rispetto alle passate edizioni, quella brutta è che ... lanazione.it

Pogacar scalpita dopo il lungo inverno: Non vedo l'ora di correre alla Strade Bianche. Ci sarà anche Del ToroCiclismo, Pogacar è pronto a debuttare dopo un inverno trascorso ad allenarsi. Alla Strade Bianche avrà al suo fianco Del Toro, con l'UAE che studia il piano per la Sanremo ... sport.virgilio.it

Agenda - Strade Bianche, Paris-Nice... le programme de la semaine #StradeBianche #EnameSamynClassic #ParisNice facebook

Strade Bianche, #Pogacar punta al poker: a Siena per bissare il successo dello scorso anno x.com