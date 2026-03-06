Strada statale 417 dal 9 marzo viabilità limitata su alcuni tratti

Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento si rende necessario per effettuare, in piena sicurezza, alcuni interventi alla pavimentazione stradale Dal 9 marzo al 18 marzo, lungo la strada statale 417 "Di Caltagirone" verranno istituite delle limitazioni su tratti saltuari non superiori ai 500 metri di estensione. Nello specifico, dal km 16 al km 26, in base alle opportune necessità di cantiere, potranno essere disposti alcuni sensi unici alternati disciplinati tramite impianti semaforici. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il provvedimento si rende necessario per effettuare, in piena sicurezza, alcuni interventi alla pavimentazione stradale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Statale 417, Anas avvia i lavori per un nuovo autovelox: modifiche alla viabilità fino al 13 marzoAnas comunica che a partire da domani - mercoledì 18 febbraio - inizieranno le operazioni relative all'installazione di un rilevatore di velocità al...

Fugge all'alt dei carabinieri sulla strada statale 417: arrestato 29enne catanese dopo inseguimentoGli accertamenti hanno evidenziato che il 29enne era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Catania e privo di patente di...

Tutti gli aggiornamenti su Strada statale.

Temi più discussi: Folle inseguimento sulla strada statale 417: arrestato a Palagonia con 7,5 kg di droga e auto rubata; Ramacca, inseguimento e maxi sequestro: arrestato 36enne con 7,5 kg di droga; Non si ferma all'alt dei carabinieri, in macchina aveva oltre 7 chili tra marijuana e hashish: arrestato; Inseguimento sulla Statale 417 in Sicilia, arrestato 36enne di Palagonia con 7,5 kg di droga.

Lavori sulla ss 417 Di Caltagirone: senso unico alternatoCATANIA – Limitazioni al traffico sulla strada statale 417 Di Caltagirone. Lo comunica Anas. Dal 9 al 18 marzo saranno istituiti sensi unici alternati su tratti saltuari della statale, dal chilometr ... livesicilia.it

Folle inseguimento sulla strada statale 417: arrestato a Palagonia con 7,5 kg di droga e auto rubataTornato in libertà da soli otto giorni, 36enne arrestato dopo un inseguimento: recuperata un'auto rubata e sequestrati 7,5 kg di droga ... lasicilia.it

È ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto accaduto nella serata di mercoledì, intorno alle 20, sulla strada statale all'altezza del tratto che collega Santu Mauru a Lido Conchiglie nei pressi di Gallipoli. Qui tre uomini sono rimasti feriti in circostanze che res - facebook.com facebook