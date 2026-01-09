Togo – Una grande amicizia | storia vera e spiegazione finale

Togo – Una grande amicizia è un film del 2019 diretto da Ericson Core, in onda questa sera su Rai 2. La pellicola racconta la storia vera di un legame speciale tra un uomo e un cane durante una spedizione di sleddog in Alaska. Attraverso questa narrazione, si evidenziano valori come la lealtà, il coraggio e l’amicizia autentica.

Togo – Una grande amicizia è un film del 2019, diretto da Ericson Core, che va in onda stasera su Rai 2. La trama racconta una storia vera, ambientata nella tundra dell’Alaska, durante l’inverno del 1925. Il film racconta la Corsa del siero, conosciuta anche come la Grande Corsa della Misericordia, durante la quale diversi cani da slitta hanno aiutato a trasportare siero di antitossina per salvare la città Nome da un’epidemia difterica. Secondo la storia vera, 20 squadre hanno preso parte alla missione, 19 delle quali hanno percorso 50 km ciascuna. Una, invece, 425. In onore della corsa, a Central Park, a New York, nel 1925 è stata creata la statua di Balto e nel 2011 il settimanale Time ha dichiarato Togo l’anime più eroico di sempre. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

