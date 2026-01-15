Valeria Fedeli il ricordo di Anna Maria Bernini | Tra noi vera amicizia una donna straordinaria

Anna Maria Bernini ha ricordato Valeria Fedeli, figura di rilievo del panorama politico italiano, scomparsa a 76 anni. La ministra dell’Università ha sottolineato la sincera amicizia e il rapporto autentico che le legava, evidenziando l’importanza del suo contributo e del suo impegno. Un omaggio che testimonia il rispetto e la stima nei confronti di una donna di grande valore pubblico e personale.

Anche la ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha voluto rendere omaggio a Valeria Fedeli, la storica esponente del Pd morta mercoledì all’età di 76 anni. “ Il nostro rapporto cominciato nel 2013 è diventato una vera amicizia, passata attraverso momenti difficili”, ha raccontato la politica parlando dell’ex ministra dell’Istruzione. “La caratteristica di Valeria era quella di fare le cose giuste al momento giusto e con lo spirito giusto – ha aggiunto -. Qualcuno ha detto che lei era insieme rivoluzionaria e riformista, lei sapeva essere tutto, una persona vera. Lei è, non è stata, una donna straordinaria “, ha concluso l’esponente del governo Meloni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

