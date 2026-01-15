Valeria Fedeli il ricordo di Anna Maria Bernini | Tra noi vera amicizia una donna straordinaria

Anna Maria Bernini ha ricordato Valeria Fedeli, figura di rilievo del panorama politico italiano, scomparsa a 76 anni. La ministra dell’Università ha sottolineato la sincera amicizia e il rapporto autentico che le legava, evidenziando l’importanza del suo contributo e del suo impegno. Un omaggio che testimonia il rispetto e la stima nei confronti di una donna di grande valore pubblico e personale.

Anche la ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha voluto rendere omaggio a Valeria Fedeli, la storica esponente del Pd morta mercoledì all'età di 76 anni. " Il nostro rapporto cominciato nel 2013 è diventato una vera amicizia, passata attraverso momenti difficili", ha raccontato la politica parlando dell'ex ministra dell'Istruzione. "La caratteristica di Valeria era quella di fare le cose giuste al momento giusto e con lo spirito giusto – ha aggiunto -. Qualcuno ha detto che lei era insieme rivoluzionaria e riformista, lei sapeva essere tutto, una persona vera. Lei è, non è stata, una donna straordinaria ", ha concluso l'esponente del governo Meloni.

Addio a Valeria Fedeli, donna del dialogo. Il ricordo bipartisan della politica - Mattarella: «Aveva passione civile e alto senso delle istituzioni» ... msn.com

Valeria Fedeli, il ricordo del Diario del Lavoro - Una grande amica, una grande donna, una grande sindacalista. ildiariodellavoro.it

Valeria Fedeli è morta. L'ex parlamentare e ministra del Pd aveva 76 anni. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013. "Ho appreso con molto di facebook

Ho un bello, anche se breve, ricordo di Valeria Fedeli. Mi dispiace molto per la sua scomparsa. ur nella divergenza su cosa sarebbe stato utile fare per la scuola italiana la ricordo come una persona che aveva sinceramente a cuore il futuro di questa malridott x.com

