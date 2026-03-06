Stop ai privati nella gestione dell’acqua in Campania Cittadinanzattiva esulta

Cittadinanzattiva annuncia la fine della gestione dell’acqua da parte dei privati in Campania. L’associazione esprime soddisfazione e chiede ora un incontro con il presidente della Regione per discutere i prossimi passi. La decisione riguarda una questione che coinvolge cittadini e amministrazioni locali, senza ulteriori dettagli sui motivi o le implicazioni.

Angela Marcarelli, Coordinatrice della Rete Consumatori di Cittadinanzattiva Campania APS, si ritiene pienamente soddisfatta per la storica decisione di Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, di fermare il processo che avrebbe portato alla creazione di una società mista pubblico-privato per la gestione dell’acqua. Una battaglia che da anni Cittadinanzattiva porta avanti, anche attraverso azioni legali nei tribunali e ricorsi al TAR, per tutelare il diritto dei cittadini a una gestione totalmente pubblica delle risorse idriche. La decisione di Fico, che segna una vera e propria “sterzata” nella gestione dell’acqua in Regione, è un segnale concreto di attuazione delle proposte avanzate da Cittadinanzattiva Campania. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

