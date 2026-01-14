Acqua in Campania | Cittadinanzattiva chiede stop alla gara Grande Adduzione

Cittadinanzattiva in Campania chiede l'annullamento del bando PI010577-25 e la gestione pubblica del sistema idrico regionale. La richiesta si inserisce nel contesto della Grande Adduzione, un progetto che suscita preoccupazioni riguardo alla tutela delle risorse idriche e alla trasparenza delle procedure. La posizione della Rete Consumatori sottolinea l'importanza di un servizio pubblico e di una gestione responsabile dell'acqua nella regione.

La Rete Consumatori invoca annullamento del bando PI010577-25 e gestione totalmente pubblica del sistema idrico regionale. La Rete Consumatori di Cittadinanzattiva Campania chiede l’annullamento definitivo, in autotutela, del bando regionale per la gestione del sistema acquedottistico della Grande Adduzione Primaria. A intervenire è Angela Marcarelli, coordinatrice regionale dell’associazione, che sollecita la Regione Campania a fermare senza indugio la procedura di gara già sospesa dal TAR. Il riferimento è al bando PI010577-25, relativo alla procedura aperta per l’individuazione di un socio privato operativo di minoranza nella società che dovrebbe gestire il servizio idrico della Grande Adduzione regionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Acqua in Campania: Cittadinanzattiva chiede stop alla gara Grande Adduzione Leggi anche: Stop alla privatizzazione dell’acqua: il TAR blocca la gara regionale Leggi anche: Tariffe idriche: Cittadinanzattiva chiede rispetto delle delibere ARERA Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tariffe idriche: Cittadinanzattiva Campania chiede rispetto delibere Arera; Acqua ad Avellino, le associazioni: «Il quantitativo minimo non è stato garantito»; Tariffe idriche: Cittadinanzattiva chiede rispetto delle delibere ARERA. Acqua in Campania, Cittadinanzattiva chiede lo stop definitivo alla gara: “Va annullata, serve gestione totalmente pubblica” - Per Cittadinanzattiva, la sospensione conferma che la procedura non è più modificabile, poiché nelle gare pubbliche vige il principio dell’immodificabilità dell’offerta dopo la scadenza dei termini. tvsette.net

Acqua ad Avellino, le associazioni: «Il quantitativo minimo non è stato garantito» - Rispetto della delibera Arera a tutela delle famiglie meno abbienti sulla fascia di consumo agevolata, Cittadinanzattiva Campania chiede il ricalcolo delle fatture dal 2018 ad oggi per gli ... ilmattino.it

Tariffe idriche: Cittadinanzattiva Campania chiede il rispetto delle delibere ARERA e la tutela delle famiglie - La Rete Consumatori di Cittadinanzattiva Campania APS, coordinata dalla dottoressa Angela Marcarelli, è intervenuta nei giorni scorsi sull’imminente adeguamento delle tariffe idriche per il periodo 20 ... msn.com

Stile TV. . Mareggiata a Castellabate, acqua fino all'altare: l'intervento dei fedeli - GUARDA IL SERVIZIO #Stiletv #stiletvhd #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.