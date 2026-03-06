Stephen King elogia Shelter con Jason Statham | L’antidoto perfetto alla follia di Trump

Stephen King ha espresso commenti positivi su Shelter, il film interpretato da Jason Statham, definendolo “l’antidoto perfetto alla follia di Trump”. Le sue parole sono state riportate in occasione di un intervento pubblico, attirando l’attenzione di media e appassionati. King ha parlato della pellicola come di un’opera che si distingue per il suo impatto e il modo in cui affronta tematiche attuali.

Quando Stephen King parla, il mondo dell'intrattenimento ascolta. Il maestro dell'horror non si limita a terrorizzare generazioni di lettori con le sue storie: la sua voce sui social media è diventata un punto di riferimento per chi cerca recensioni schiette, senza filtri, di film, serie tv e libri che attraversano il panorama culturale contemporaneo. E quando King decide di spendere parole di elogio per un action movie con Jason Statham, beh, qualcosa di interessante dev'esserci per forza. Shelter, uscito nelle sale americane il 30 gennaio 2026 e ora disponibile per l'acquisto o il noleggio sulle principali piattaforme digitali, ha ricevuto un endorsement inaspettato proprio da Stephen King. Lo scrittore Stephen King ha acceso i riflettori su Shelter, action-thriller con Jason Statham diretto da Ric Roman Waugh, definendolo online «l'antidoto perfetto alle sciocchezze di Trump». Il film sarà dal 18 febbraio in tutte le sale cinematografiche con 01 Distribution.