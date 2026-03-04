Stephen King promuove il nuovo film di Jason Statham | L’antidoto perfetto alla follia di Trump

Lo scrittore americano, noto per i suoi romanzi e i commenti sui social, ha commentato il nuovo film d'azione con Jason Statham, intitolato Missione Shelter. Ha definito il film come “l’antidoto perfetto alla follia di Trump” e ha espresso un giudizio sorprendentemente positivo sulla pellicola. La sua recensione ha attirato l’attenzione sui social e sui mezzi di informazione.

Il nuovo film d'azione Missione Shelter, con Jason Statham, conquista un sostenitore inatteso: Stephen King. Lo scrittore ha lodato il film sui social, definendolo "un antidoto perfetto" alla politica contemporanea, riaccendendo il dibattito tra intrattenimento e commento sociale. Nel vasto panorama dei film d'azione contemporanei, pochi interpreti incarnano il genere con la stessa costanza di Jason Statham. Con Missione Shelter, uscito nelle sale il 30 gennaio e ora disponibile per l'acquisto o il noleggio digitale, l'attore britannico torna a muoversi nel territorio che gli è più familiare: combattimenti, inseguimenti e un protagonista costretto a riaprire le porte di un passato pericoloso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stephen King promuove il nuovo film di Jason Statham: “L’antidoto perfetto alla follia di Trump” Leggi anche: ‘Missione Shelter’: torna Jason Statham in un nuovo film d’azione Jason Statham interpreterà se stesso come eroe nel nuovo film del regista di DeadpoolL'attore si prenderà probabilmente poco sul serio nel nuovo film diretto da David Leitch e che al momento è intitolato Jason Statham Stole My Bike... Approfondimenti e contenuti su Stephen King. Argomenti discussi: submitted for review. Pet Sematary: Bloodlines - Stephen King promuove il prequel del suo romanzoPrequel del romanzo Cimitero Vivente, Pet Sematary: Bloodlines - atteso su Paramount+ per il 06 ottobre - ha convinto anche Stephen King. Scopriamo dunque cosa ha apprezzato particolarmente l'autore. comingsoon.it Stephen King entusiasta di The Institute: Ragazzi cool che si scatenano contro il sistemaQuando ci si discosta dalla storia che ho scritto, lo si fa a proprio rischio e pericolo, ha dichiarato dalla sua casa nel Maine. So quello che faccio, ma non sono sicuro che lo sappiamo sempre gli ... movieplayer.it