‘Missione Shelter’ con Jason Statham dal 18 febbraio al cinema

Il film ‘Missione Shelter’ con Jason Statham esce il 18 febbraio nei cinema italiani. La protagonista è una ex agente speciale che si imbatte in un’operazione rischiosa per salvare un ostaggio in un edificio abbandonato. Statham interpreta un personaggio deciso e determinato, impegnato a risolvere una crisi che mette a repentaglio molte vite. La produzione ha girato alcune scene in luoghi reali di Milano, aggiungendo un tocco di autenticità alla storia. Il pubblico potrà vedere il film nelle sale a partire dalla prossima settimana.

LOS ANGELES – ‘Missione Shelter’ con Jason Statham sarà dal 18 febbraio in tutte le sale cinematografiche con 01 Distribution. Un film di Ric Roman Waugh. Mason è un uomo solitario e schivo che vive su una remota isola costiera. Quando salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, è costretto a uscire dall’isolamento che si è imposto. Quel gesto li trascina in una spirale di azione e pericolo, in cui Mason deve affrontare un passato violento e irrisolto mentre lotta per proteggerla. Ne nasce un viaggio teso e implacabile, dove la sopravvivenza diventa una prova e la redenzione ha un prezzo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

