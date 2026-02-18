‘Missione Shelter’ con Jason Statham dal 18 febbraio al cinema
Il film ‘Missione Shelter’ con Jason Statham esce il 18 febbraio nei cinema italiani. La protagonista è una ex agente speciale che si imbatte in un’operazione rischiosa per salvare un ostaggio in un edificio abbandonato. Statham interpreta un personaggio deciso e determinato, impegnato a risolvere una crisi che mette a repentaglio molte vite. La produzione ha girato alcune scene in luoghi reali di Milano, aggiungendo un tocco di autenticità alla storia. Il pubblico potrà vedere il film nelle sale a partire dalla prossima settimana.
LOS ANGELES – ‘Missione Shelter’ con Jason Statham sarà dal 18 febbraio in tutte le sale cinematografiche con 01 Distribution. Un film di Ric Roman Waugh. Mason è un uomo solitario e schivo che vive su una remota isola costiera. Quando salva una giovane ragazza da una tempesta mortale, è costretto a uscire dall’isolamento che si è imposto. Quel gesto li trascina in una spirale di azione e pericolo, in cui Mason deve affrontare un passato violento e irrisolto mentre lotta per proteggerla. Ne nasce un viaggio teso e implacabile, dove la sopravvivenza diventa una prova e la redenzione ha un prezzo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Leggi anche: Missione Shelter, lo scatenato film d'azione con Jason Statham da oggi al cinema
Jason Statham è pronto all’azione: il nuovo trailer di Missione Shelter in vista dell’uscita imminente al cinemaJason Statham torna in azione con il nuovo trailer di
MISSIONE SHELTER (2026), action movie con Jason Statham dal 18 febbraio al cinema
Argomenti discussi: Missione Shelter; Missione Shelter, il film con Jason Statham: trama, uscita e cosa sapere; Missione Shelter, lo scatenato film d'azione con Jason Statham da oggi al cinema; 'Missione Shelter' Jason Statham tra azione e intimità.
Missione Shelter, recensione: Jason Statham sempre più genere a sé (con tanto di lacrimuccia)Non solo azione, e oltre una certa seriosità: in Missione Shelter di Ric Roman Waugh funziona l'inaspettata venatura drammatica che punta sull'emotività. E funziona pure l'alchimia tra Statham e Bodhi ... movieplayer.it
Missione Shelter: la recensione del nuovo film con Jason StathamLa recensione di Missione Shelter, il nuovo film di Ric Roman Waugh con Jason Statham, Bill Nighy e Naomi Ackie. cinefilos.it
Questo è Jason Statham al suo meglio! ", ha dichiarato Ric Roman Waugh, regista di Missione Shelter. Secondo lui, l’attore inglese dà il massimo e offre una performance capace di sorprendere anche chi lo segue da tempo. Preparato, coinvolto e sempre pro facebook
Il re dell'action è tornato! Ecco il trailer di #MissioneShelter con #JasonStatham. Diretto da Ric Roman Waugh, il film arriva al cinema il 18 febbraio con 01 Distribution. Siete pronti all'adrenalina #ShelterMovie x.com