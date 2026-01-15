Powerhouse Hobbs lascia la AEW | la WWE è pronta ad accoglierlo

Powerhouse Hobbs ha concluso il suo contratto con la AEW, che è scaduto a gennaio. Ora è un atleta libero di valutare nuove opportunità nel mondo del wrestling, tra cui potenzialmente la WWE. La sua disponibilità apre nuovi scenari per il suo futuro professionale, mentre le varie compagnie attendono di scoprire le sue prossime mosse.

Il futuro di Powerhouse Hobbs sembra ormai lontano dalla AEW. Secondo le ultime indiscrezioni, il contratto del powerhouse wrestler è scaduto alla mezzanotte del 15 gennaio, rendendolo ufficialmente libero di firmare con qualsiasi compagnia, WWE inclusa. Come riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, Hobbs è ora un free agent a tutti gli effetti e potrebbe firmare con la WWE già nei prossimi giorni. All'interno della compagnia di Stamford c'è grande fiducia sul fatto che il suo arrivo sia imminente, salvo cambiamenti clamorosi dell'ultima ora. In questo scenario, il Royal Rumble rappresenterebbe il momento ideale per il suo debutto a sorpresa.

