Emma Marrone rifiuta Stefano De Martino | salta Affari Tuoi

Le coppie di "ex" funzionano sempre abbastanza bene, soprattutto in televisione, e c'è un duo in particolare che ha avuto modo di sorprendere in passato, ovvero Stefano De Martino ed Emma Marrone. Stando alle indiscrezioni del giornalista Giuseppe Candela, il conduttore avrebbe invitato l'ex, artista amatissima, per la puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, che da tradizione va in onda il 6 gennaio, per l'Epifania. Stefano De Martino invita Emma Marrone ad Affari Tuoi. Dopo tanti anni divisi, non privi di turbolenze, Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno ritrovato una loro armonia: oggi sono amici, e abbiamo avuto l'occasione di rivederli insieme nel programma Stasera tutto è possibile, condotto da De Martino (e che tornerà nel 2026, forse per l'ultima volta).

Stefano De Martino invita Emma ad Affari Tuoi ma lei rifiuta. I dettagli - Sono ormai così lontani i tempi in cui (era il 2010) Emma Marrone e Stefano De Martino erano fidanzati. today.it

Emma Marrone e Stefano De Martino insieme per una sera: ritorno di fiamma in vista? - Sabato 25 ottobre, Emma Marrone e Stefano De Martino sono apparsi di nuovo insieme, ma non come avrebbero sperato alcuni fan. gazzetta.it

L’amore non mi basta di Emma Marrone è il singolo più venduto della settimana! Complimenti - facebook.com facebook

Emma #Marrone: “ #Allegri protagonista di ‘L’amore non mi basta’: se avrà piacere lo inviterò ad un concerto” #MilanPress x.com

