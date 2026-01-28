Emma Marrone | Perché non torno con Stefano De Martino

Emma Marrone chiarisce una volta per tutte perché non tornerà con Stefano De Martino. In un’intervista recente, la cantante ha spiegato che i sentimenti sono cambiati e che non ci sono più le condizioni per riprendere la relazione. Nonostante i tanti anni e le voci di gossip, Emma ha deciso di essere sincera e di andare avanti per conto suo.

Sono passati più di dieci anni dalla fine della storia d’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Eppure quella coppia continua ad avere un certo fascino sul pubblico. Soprattutto sui fan Stemmini, quelli che hanno sempre supportato i due insieme e sperano ciclicamente in un ritorno di fiamma. Che non ci sarà perché la cantante pugliese non ha alcuna intenzione di tornare tra le braccia dell’ex ballerino. E lo ha chiarito con le sue parole dirette e precise. Perché non ci sarà un ritorno di fiamma tra Emma e Stefano De Martino. Ospite del podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello, Emma Marrone si è raccontata senza filtri, parlando del suo carattere, del passato e, inevitabilmente, della storia con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

