Emma Marrone chiarisce una volta per tutte perché non tornerà con Stefano De Martino. In un’intervista recente, la cantante ha spiegato che i sentimenti sono cambiati e che non ci sono più le condizioni per riprendere la relazione. Nonostante i tanti anni e le voci di gossip, Emma ha deciso di essere sincera e di andare avanti per conto suo.

Sono passati più di dieci anni dalla fine della storia d’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino. Eppure quella coppia continua ad avere un certo fascino sul pubblico. Soprattutto sui fan Stemmini, quelli che hanno sempre supportato i due insieme e sperano ciclicamente in un ritorno di fiamma. Che non ci sarà perché la cantante pugliese non ha alcuna intenzione di tornare tra le braccia dell’ex ballerino. E lo ha chiarito con le sue parole dirette e precise. Perché non ci sarà un ritorno di fiamma tra Emma e Stefano De Martino. Ospite del podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello, Emma Marrone si è raccontata senza filtri, parlando del suo carattere, del passato e, inevitabilmente, della storia con Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emma Marrone: “Perché non torno con Stefano De Martino”

Approfondimenti su Emma Marrone

Il 17 gennaio 2026, Stefano De Martino ha condiviso sui social una foto risalente a qualche anno fa, in cui è ritratto al mare insieme a Emma Marrone, durante il periodo del loro rapporto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Emma Marrone, Gesto shock per Stefano De Martino al funerale del padre

Ultime notizie su Emma Marrone

Argomenti discussi: Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: Non posso che volerti bene; Stefano De Martino posta una vecchia foto con Emma: la sua reazione; Emma Marrone Tour 2026: date e biglietti per il ritorno della cantante salentina; Emma Marrone: Con Ornella Vanoni avevamo in comune gli aperitivi con champagne. Ho capito anni dopo il suo consiglio.

Ornella Vanoni insultava spesso Emma Marrone al telefono: glielo diceva sempre, la confessione della cantanteUna confessione inedita che non lascia spazio all'immaginazione e che vede Emma Marrone 'insultata' dalla grande Ornella Vanoni: perché? sfilate.it

Perché Emma non si è presentata ad Affari Tuoi. La verità dietro al 'no' a De Martino (video)Una storia d'amore intensa: nata, proseguita e terminata sotto i riflettori. Si sta parlando di Stefano De Martino (conduttore, 36 anni) ed Emma Marrone (cantante, 41 anni). Dei due - che dopo una fin ... today.it

#EmmaMarrone: "Quella con Stefano è stata una bellissima relazione anche se finita in maniera turbolenta" La cantante è stata ospite nel podcast di #VictoriaCabello "Fuori di Cabello" dove, tra le altre cose ha parlato del suo amore con #StefanoDeMartino ai - facebook.com facebook