contatti tra iran e stati uniti in programma a oman segnale di apertura dopo tensioni diplomatiche

Venerdì mattina a Muscat si sono incontrati rappresentanti dell’Iran e degli Stati Uniti, segnando un passo verso una possibile distensione dopo mesi di tensioni diplomatiche. Le discussioni si sono svolte in un clima di cautela, ma il semplice fatto di sedersi allo stesso tavolo rappresenta un segnale importante. La notizia ha attirato l’attenzione di chi segue da vicino le evoluzioni della crisi tra i due paesi.

Venerdì 6 febbraio, alle ore 10 del mattino ora locale, un’atmosfera di tensione contenuta ma carica di significato si è diffusa tra le sale del palazzo presidenziale di Muscat, capitale dell’Oman. In un’ambiente neutrale, scelto con cura per evitare i rischi di una diplomatica in trappola, si sono riuniti i rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran per un incontro che, sebbene non annunciato con clamore, segna un passo decisivo verso un’apertura che sembrava ormai impossibile. L’Iran, che aveva inizialmente chiesto la sede di Istanbul per i colloqui, ha accettato la proposta omanese, e l’amministrazione Trump ha confermato il via libera, dopo che i negoziatori iraniani hanno presentato la loro richiesta attraverso canali diplomatici intermediati da fonti arabe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Iran conferma la fermezza sul suo programma missilistico, considerato elemento strategico irrinunciabile.

Donald Trump annuncia un nuovo accordo commerciale tra Stati Uniti e India.

