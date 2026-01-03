Stati Uniti-Venezuela le tappe dell’escalation

Gli Stati Uniti e il Venezuela hanno attraversato un periodo di crescenti tensioni, culminato con l’attacco contro Caracas e la cattura del presidente Nicolás Maduro. Questa escalation, durata mesi, ha visto gli Stati Uniti agire contro il narcotraffico, con obiettivi legati al controllo delle vaste riserve petrolifere venezuelane. Di seguito, vengono analizzate le fasi chiave di questa delicata escalation geopolitica.

L' attacco degli Stati Uniti contro Caracas e la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro sono arrivati al termine di mesi di tensioni tra i due Paesi, durante i quali gli Usa hanno fatto la guerra ai narcos, lavorando in realtà al regime change con in mente il petrolio del Venezuela, che vanta le maggiori riserve al mondo. Nell'ambito dell'operazione "Southern Spear" avviata a settembre, gli Usa hanno hanno colpito 25 imbarcazioni nel Pacifico e nei Caraibi, uccidendo almeno 95 presunti narcos nelle varie operazioni. Tutti presunti membri del fantomatico Cartel de los Soles, organizzazione diretta secondo Trump da membri dell'Alto Comando militare delle Forze armate del Venezuela (i "soli" si riferiscono alle spalline sulle uniformi) e implicata nel traffico internazionale di droga. Dalla stretta delle sanzioni ai raid: tutte le tappe dell'escalation tra Usa e Venezuela Gli Stati Uniti sono pronti a colpire le basi dei narcos in Venezuela Usa-Venezuela, le tappe dell'escalation; Tiger Woods compie 50 anni: storia e carriera del giocatore di golf; Venezuela, Trump: Catturato il presidente Maduro; Antitrust, multa da 70 milioni a 16 fonderie per cartelli sui prezzi. Venezuela, 4 mesi di escalation con gli Usa: le tappe - Successivamente, il 10 dicembre, gli Stati Uniti avevano sequestrato la petroliera 'The Skipper' al largo delle coste del Venezuela.

Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela. Trump: "Catturati Maduro e la moglie" - Il presidente americano Donald Trump ha ordinato di bombardare il Venezuela e ha catturato il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. ilfoglio.it

Venezuela, attacco americano a Caracas. Trump: “Abbiamo catturato Maduro e la moglie”. Forti esplosioni e aerei a bassa quota: “Colpite basi militari” - Nelle scorse settimane Trump aveva evocato la possibilità di attacchi terrestri contro il Venezuela in nome di una “guerra ai cartelli della droga” e aveva ... tpi.it

Comprendere l'azione degli Stati Uniti in Venezuela

"Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas Maduro, che è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla moglie". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti su Tr x.com

Il governo ha accusato gli Stati Uniti e ha dichiarato lo stato di emergenza - facebook.com facebook

