State calmi nessuno sa niente Noi sposini attempati sull’atollo corallino con il ‘cumenda’ e il Ceo | E la Rai ci fa vedere la signora dei gatti

Il 1° marzo, un gruppo di persone arriva sull’atollo di Baa, nell’isola di Hirundhoo alle Maldive, giusto in tempo per evitare i detriti di un drone caduto vicino all’aeroporto di Doha, in Qatar. Tra loro ci sono un anziano sposo, un ‘cumenda’ e il CEO di una compagnia radio, che commentano con tono scherzoso le notizie trasmesse dalla Rai, tra cui quella della signora dei gatti.

Maldive – Arriviamo sull’atollo di Baa, isola di Hirundhoo, il primo di marzo. Appena in tempo per scansare i detriti di un drone caduto nelle vicinanze dell’aeroporto di Doha in Qatar e scalo per gran parte degli aerei provenienti dall’Italia e dal resto d’Europa. Siamo su un atollo corallino di 1500 metri di perimetro, nel cuore dell’oceano indiano. Ci sono 90 bungalow per 100 turisti e altrettanti fra giardinieri, cuochi e addetti alle camere. Gli ospiti provengono da tutta Europa ma, anche, Cina e Giappone. Molti Ceo – direttori general – alcuni manager, un “cumenda” della bassa brianzola, diversi “repeaters” (leggi habitué). Ogni ospite è ricompreso in una categoria così da avere il soggiorno personalizzato il più possibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

