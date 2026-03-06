State buoni se potete | il Benevento scappa Floro Flores chiede alla squadra di rimanere feroce

Il Benevento guida la classifica con un vantaggio di 10 punti rispetto al Catania a otto giornate dalla fine del campionato. Floro Flores ha invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione e l’intensità, chiedendo di restare “feroce” in vista delle prossime sfide. La differenza di punti potrebbe ridursi a 8 se il torneo sarà escluso dal Trapani, ma al momento i giallorossi controllano la situazione.

Cosa resta di Benevento-Catania (LEGGI QUI)? In primis un dato meramente numerico: i giallorossi ad otto giornate dalla fine possono amministrare un vantaggio notevole di 10 punti che potrebbero ridursi ad 8 in caso di esclusione del torneo dal Trapani. Tradotto in soldoni, la Strega ha il destino nelle proprie mani senza se e senza ma, a patto però di mantenere la stessa ferocia da qui in avanti come ha sottolineato dopo il trionfo sui siciliani mister Floro Flores (LEGGI QUI). All'appello mancano 8 gare, poche ma allo stesso tempo tante perché le insidie non mancheranno sul cammino che attende da qui alla fine Maita e soci. Ora il pericolo più grande potrebbe essere quello di esaltarsi troppo e ritenere il traguardo ormai ad un passo.