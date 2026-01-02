La tappa di Kranjska Gora della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino si svolgerà sabato 3 gennaio, con il gigante femminile. La prima manche è prevista alle ore 10. Sul nostro sito troverai orari, programma, dettagli sui pettorali delle italiane, informazioni su tv e streaming per seguire la gara.

Sabato 3 gennaio a Kranjska Gora (Slovenia) proseguirà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il gigante femminile, che vedrà scattare la prima manche alle ore 10.00. Saranno al cancelletto di partenza 62 atlete in rappresentanza di 21 Paesi. Seconda run dalle ore 13.00 con inversione delle migliori 30 della classifica. In casa Italia saranno ben nove le azzurre al via della prima manche della gara odierna sulle 62 totali al cancelletto di partenza: Sofia Goggia partirà con l’11, Lara Della Mea col 20, Asja Zenere col 23, Alice Pazzaglia col 34, Giorgia Collomb col 35, Laura Steinmair col 42, Ilaria Ghisalberti col 46, Ambra Pomarè col 49 ed Anna Trocker col 58. 🔗 Leggi su Oasport.it

Startlist gigante Kranjska Gora 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane

