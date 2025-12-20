Biathlon Michela Carrara sfiora il podio nella mass start 60 di IBU Cup a Lenzerheide

Nella terza tappa dell’IBU Cup 2025-2026 di biathlon a Lenzerheide, Michela Carrara si è classificata sesta nella mass start 60 femminile, gara vinta dalla francese Voldiya Galmace Paulin. La competizione è stata disputata con intensità, e la prestazione della atleta italiana si inserisce in un contesto di crescita e impegno costante. La sua posizione rappresenta un risultato significativo in vista delle prossime tappe della stagione.

Nella mass start 60 femminile, valida per la terza tappa dell' IBU Cup 2025-2026 di biathlon, Michela Carrara si classifica sesta nella gara vinta dalla francese Voldiya Galmace Paulin davanti alle connazionali Amandine Mengin, Sophie Chauveau e Gilonne Guigonnat. In casa Italia a punti anche Sara Scattolo, 20ma, e Martina Trabucchi, 30ma. Poker francese nella 12 km mass start 60 femminile, con la vittoria di Voldiya Galmace Paulin, al successo, con un errore al tiro, con il crono di 32'00?1, davanti alle compagne di squadra Amandine Mengin, seconda, con 2020 al poligono, a 9?5, Sophie Chauveau, terza, con tre bersagli mancati, a 15?4, e Gilonne Guigonnat, quarta, con tre errori, a 28?6.

