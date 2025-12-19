Star Wars | Starfighter terminate le riprese del film con Ryan Gosling Nuova misteriosa foto dal set

Il regista Shawn Levy ha annunciato su Instagram la fine delle riprese di Star Wars: Starfighter, con Ryan Gosling nel cast. Ora il suo impegno si sposterà sulla post-produzione, che richiederà diversi mesi di lavoro. Il film, atteso dopo The Mandalorian & Grogu, promette di portare nuovi elementi alla celebre saga, mantenendo alta l’attenzione dei fan.

© Movieplayer.it - Star Wars: Starfighter, terminate le riprese del film con Ryan Gosling. Nuova misteriosa foto dal set Il regista Shawn Levy ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese, specificando che adesso il suo lavoro si concentrerà totalmente sulla post-produzione che lo terrà impegnato nei prossimi mesi Il regista di Star Wars: Starfighter, Shawn Levy, ha annunciato su Instagram che le riprese principali del prossimo film della saga, che uscirà nelle sale dopo The Mandalorian & Grogu, si sono ufficialmente concluse. Il regista di Deadpool & Wolverine ha anche condiviso una nuova foto dal dietro le quinte, che sembra mostrare l'interno di una grande astronave (dal look sembra probabilmente di classe Imperiale). 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: Star Wars: Starfighter – Terminate le riprese del nuovo film di Shawn Levy! Leggi anche: Star Wars Starfighter: il nuovo compositore del film con Ryan Gosling non farà rimpiangere John Williams Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Star Wars: Starfighter, terminate le riprese del film con Ryan Gosling. Nuova misteriosa foto dal set - Il regista Shawn Levy ha annunciato ufficialmente la fine delle riprese, specificando che adesso il suo lavoro si concentrerà totalmente sulla post- movieplayer.it

Star Wars: Starfighter, concluse le riprese del film! - Scopri Star Wars: Starfighter: riprese concluse, foto dal backstage di Shawn Levy e tutto sul nuovo film in uscita nel 2027. cinefilos.it

Star Wars: Starfighter ha concluso le riprese - Le riprese sono iniziate a settembre e già il lungometraggio del 2027 è concluso e in fase di post- gamereactor.it

Le riprese di #StarWars: Starfighter si sono concluse: lo ha annunciato il regista #ShawnLevy con un post che mostra il dietro le quinte del film. - facebook.com facebook

Star Wars: Fate of The Old Repubblic annunciato a sorpresa durante i TGA 2025 x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.