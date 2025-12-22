Stadio della Roma possibile svolta a Pietralata | a ore la consegna del progetto

Sono ore decisive sul dossier legato al nuovo stadio della Roma. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club giallorosso sarebbe pronto a consegnare al Comune – tra oggi e con maggiore probabilità domani – la documentazione relativa al progetto di Pietralata. Si tratta, nello specifico, del materiale ritenuto indispensabile da Roma Capitale per portare in Aula la votazione sulla conferma del pubblico interesse. Un passaggio chiave che potrebbe finalmente rimettere in moto un percorso rimasto bloccato per mesi. La società continua a coltivare un obiettivo tanto affascinante quanto complesso: inaugurare il nuovo impianto con una gara simbolica in occasione del centenario. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

