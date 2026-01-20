Stadio della Roma nessun blocco | il progetto va avanti

Il Comune di Roma ha chiarito che il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata non è stato bloccato. Dopo alcune indiscrezioni, l’amministrazione ha confermato che i lavori e le autorizzazioni procedono secondo il piano stabilito. Questa comunicazione rassicura i soggetti coinvolti e conferma l’intenzione di portare avanti il progetto, senza interruzioni o ostacoli ufficiali.

Dal Comune di Roma arriva una smentita netta sulle voci di un presunto blocco del nuovo impianto giallorosso a Pietralata. L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia chiarisce che non esiste alcun fermo dei lavori legato a ritrovamenti archeologici. Il punto riguarda esclusivamente approfondimenti concordati su due aree già note e presenti fin dall’inizio nella documentazione progettuale. Nessun intervento di stop da parte della Soprintendenza: si tratta di verifiche aggiuntive per affinare dati tecnici e quote in vista della fase esecutiva. Uno dei reperti, una cisterna, sarà integrato nella struttura dello stadio, già prevista nel progetto consegnato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

