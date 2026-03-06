Stadio della Roma commissioni veloci per l’ok al progetto La delibera in aula il 13 marzo

Il Comune ha deciso di approvare rapidamente il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, con le commissioni che hanno concluso i loro lavori in tempi brevi. La delibera sarà presentata in aula il 13 marzo, segnando un passo deciso verso l’ok definitivo. La procedura amministrativa procede senza ritardi, puntando a un’approvazione rapida del progetto.

In due giorni sei presidenti hanno fatto votare il parere all'atto sul progetto definitivo. Le opposizioni non partecipano al voto e attendono la discussione in assemblea Il Campidoglio tira dritto a passi sicuri verso l'approvazione del progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La presidente dell'assemblea capitolina, infatti, ha annunciato la decisione dei capigruppo di fissare a venerdì 13 la discussione della delibera, già passata in giunta e al vaglio delle commissioni competenti in questi giorni. Un vaglio che non sta subendo intoppi. Giovedì 5 marzo i due dem Antonio Stampete e Yuri Trombetti hanno convocato le rispettive commissioni, Lavori pubblici e Patrimonio, in maniera congiunta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

