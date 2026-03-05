Stadio della Roma a Pietralata via libera dalle commissioni Patrimonio e Lavori pubblici

Le commissioni Patrimonio e Lavori pubblici hanno approvato l’ultimo passaggio relativo al progetto dello stadio della AS Roma a Pietralata. La decisione rappresenta un passo avanti nel procedimento amministrativo in corso, che riguarda l’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto. L’approvazione delle commissioni si inserisce in un percorso che coinvolge diversi passaggi burocratici prima dell’avvio dei lavori.

Il testo prosegue ora l’iter nelle Commissioni competenti e, una volta concluso l’esame, passerà all’Assemblea Capitolina per il via libera definitivo Roma, 5 marzo 2026 – Roma Capitale compie un nuovo passaggio nell’iter amministrativo del futuro stadio della AS Roma a Pietralata. Le Commissioni congiunte Patrimonio e Lavori Pubblici hanno approvato oggi la delibera sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, certificando il recepimento delle indicazioni espresse dall’Assemblea Capitolina nel 2023 in materia di pubblico interesse. A darne notizia sono i consiglieri capitolini Yuri Trombetti, presidente della Commissione Patrimonio, e Antonio Stampete, presidente della Commissione Lavori Pubblici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

