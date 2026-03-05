Nuovo stadio della Roma arrivano i primi pareri positivi dalle Commissioni

Nella mattinata di oggi, le Commissioni Patrimonio e Lavori Pubblici hanno espresso parere favorevole alla costruzione dello stadio della Roma a Pietralata. Questa decisione riguarda la valutazione sui progetti e le autorizzazioni richieste, e rappresenta un passo importante nel procedimento amministrativo. Le commissioni hanno analizzato le proposte e dato il via libera ufficiale alle operazioni di sviluppo dell’impianto.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Arrivano i primo sì ufficiali delle commissioni: lo stadio della Roma a Pietralata entra nella fase decisiva. Nella mattinata di oggi la Commissione Patrimonio e la Commissione Lavori Pubblici hanno espresso il loro parere favorevole alla realizzazione dello stadio a Pietralata. Un primo step formale quanto decisivo per regalare al più presto ai tifosi giallorossi la loro nuova casa. Le due commissioni capitoline si sono incontrate in una riunione congiunta questa mattina alle ore 9.00. La Commissione Patrimonio ha approvato la delibera con 9 voti favorevoli e 2 astenuti e la Commissione Lavori Pubblici con 7 voti favorevoli e 2 astenuti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nuovo stadio della Roma, arrivano i primi pareri positivi dalle Commissioni Eolico di Bruscoli, dalla Regione pareri positivi. Buti: "Giani confermi il no della campagna elettorale"Il progetto dell’impianto eolico "Bordigaie", nel comune di Firenzuola, ai confini tra Toscana ed Emilia Romagna, sta per affrontare una fase... Autorizzazioni ambientali e investimenti per oltre 7 miliardi: 82 pareri positivi per l'AgrigentinoRilevante il settore delle energie rinnovabili: esaminati progetti per oltre 4 Gw, con 376 procedure concluse positivamente per una potenza... Il nuovo stadio della Roma a Pietralata si scontra con la storia Aggiornamenti e notizie su Nuovo stadio. Temi più discussi: Stadio della Roma, la giunta Gualtieri dà il via libera al progetto definitivo. Così si trasforma Pietralata; Nuovo stadio della Roma, via libera della Giunta: un progetto da un miliardo e mezzo; Roma, nuovo stadio a Pietralata: approvata la delibera dal Campidoglio; Nuovo Stadio della Roma a Pietralata: c’è il via libera della Giunta. Investimento da un miliardo. Stadio della Roma, 'via libera delle commissioni al progetto di fattibilità'Le Commissioni congiunte Patrimonio e Lavori Pubblici hanno approvato oggi la delibera sul progetto di fattibilità tecnica ed economica del nuovo stadio della AS Roma a Pietralata, verificando il ... ansa.it Stadio della Roma a Pietralata, prime commissioni danno il via libera: iter in accelerazioneIl nuovo stadio della Roma fa un passo avanti concreto. Le prime due commissioni capitoline hanno espresso parere favorevole sul progetto dell'impianto. tuttomercatoweb.com Tutte le dichiarazioni del ministro sul progetto del nuovo stadio del Cagliari! Che ne pensi - facebook.com facebook Marotta e Scaroni sul nuovo stadio di Inter e Milan: "Sarà il più bello d'Europa", "Obiettivo giocare la prima partita nel 2030" x.com