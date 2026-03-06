SS Lazio Lotito smentisce l' attacco a Sarri | Le telefonate che sentite voi non le conosco

Claudio Lotito ha preso posizione riguardo a una telefonata virale in cui si confrontava con un tifoso. Il presidente della SS Lazio ha dichiarato che le parole ascoltate nelle registrazioni non sono di sua conoscenza, precisando che si tratta di parole “diffuse con la mia voce”. La conversazione, finita online, includeva discussioni su mercato, gestione di Sarri, lo stadio e Marco Baroni.

Il presidente della Lazio all'uscita dal Senato ha risposto ai cronisti in merito alla chiamata registrata in cui attaccherebbe il tecnico e non solo. Ecco la posizione del numero uno biancoceleste “Sono parole che vengono diffuse con la mia voce”. Così Claudio Lotito ha smentito l’ultima telefonata diventata virale in cui stava discutendo con un tifoso toccando diversi temi dal mercato alla gestione di Sarri, passando per lo stadio e Marco Baroni (insultato, ndr). Non una comunicazione ufficiale da parte della Lazio ma un commento rilasciato proprio dal numero uno laziale ai cronisti al Senato. Nelle ore precedenti a Lazio-Atalanta di Coppa Italia (2-2), Lotito sarebbe stato raggiunto telefonicamente da un tifoso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

I tifosi della Lazio si spaccano sul referendum? Spunta uno striscione per il no, contro Lotito, poi la smentita: Voteremo sì. E gli ultras vogliono il bus dei ...Circolano le immagini di uno striscione che recita: Forza Italia il laziale voterebbe sì ma vota no! Ringraziate Lotito senatore del vostro partito. I tifosi della Lazio, quindi, pur di andare contr ... mowmag.com

Lazio, Lotito smentisce la telefonata con il tifoso: Parole mie? No sono state diffuse con la mia voce... - VIDEOTorna a parlare Claudio Lotito e lo ha fatto davanti i cronisti all'uscita della Commissione Antimafia. Un breve commento ... noibiancocelesti.com

