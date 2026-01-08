Mercato Lazio Sarri ‘sorpreso’ | Ratkov? Non lo conosco non so che dire

Il mercato della Lazio continua a riservare sorprese, come dimostra l'ultima dichiarazione di Sarri riguardo a Ratkov. L'allenatore ha infatti ammesso di non conoscere il giocatore, sottolineando l’intenzione di approfondire la sua conoscenza per poterlo valutare al meglio. Un approccio che riflette la volontà di costruire una rosa equilibrata e funzionale, con attenzione alle scelte di mercato e alle potenzialità dei nuovi arrivi.

(Adnkronos) – "Cosa penso di Ratkov? Non lo conosco, non so che dire. Imparerò a conoscerlo per poterlo sfruttare. È una scelta societaria, probabilmente loro lo conoscono meglio di me ma non è una polemica, solo una constatazione". Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 strappato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

