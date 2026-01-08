Mercato Lazio Sarri ‘sorpreso’ | Ratkov? Non lo conosco non so che dire

Il mercato della Lazio continua a riservare sorprese, come dimostra l'ultima dichiarazione di Sarri riguardo a Ratkov. L'allenatore ha infatti ammesso di non conoscere il giocatore, sottolineando l’intenzione di approfondire la sua conoscenza per poterlo valutare al meglio. Un approccio che riflette la volontà di costruire una rosa equilibrata e funzionale, con attenzione alle scelte di mercato e alle potenzialità dei nuovi arrivi.

Mercato Lazio, Sarri ‘sorpreso’: “Ratkow? Non lo conosco, non so che dire” - È una scelta societaria, probabilmente loro lo conoscono meglio di me ma non è una po ... sassarinotizie.com

Incredibile Sarri, la Lazio accoglie Ratkov e lui: “Non lo conosco, che vi devo dire?” - Particolari dicharazioni del tecnico biancoceleste dopo il pareggio con la Fiorentina: "Il nuovo acquisto? tuttosport.com

Calcio, Lazio e Roma: il mercato delle romane tra alti e bassi La finestra invernale del calciomercato è iniziata e al momento la Lazio sta dominando la scena capitolina. A Trigoria Gasperini e la società a colloquio. Il calciomercato della Lazio si è aperto con d - facebook.com facebook

Mercato #Lazio, lo chiamano player trading x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.