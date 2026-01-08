Durante la conferenza stampa dopo il pareggio tra Lazio e Fiorentina, Maurizio Sarri ha dichiarato di non conoscere il giocatore Ratkov, suscitando attenzione sulla sua posizione riguardo al mercato. In seguito, è intervenuto Lotito, aggiungendo ulteriori commenti sulla situazione. Questo episodio evidenzia le dinamiche e le incertezze legate alle trattative di mercato delle squadre di Serie A.

“ Ratkov? È un giocatore che non conosco, non so che dire “. È un Maurizio Sarri polemico quello visto in conferenza stampa dopo la sfida tra Lazio e Fiorentina, terminata 2-2 con il rigore al 95esimo segnato da Pedro. Il riferimento è al mercato e agli ormai certi nuovi arrivi in casa Lazio. Tra questi c’è Petar Ratkov, attaccante 22enne che arriva dal Salisburgo e che nel corso di questo campionato austriaco ha già segnato 9 gol. Non sarà tra i più noti in Europa, ma neanche uno sconosciuto. Motivo per cui la Lazio ha deciso di fare un investimento importante di 13 milioni di euro complessivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Io Ratkov non lo conosco, non so che dirvi". Sarri fa scena muta, poi in conferenza stampa arriva Lotito: è scontro sul mercato

