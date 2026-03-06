Sputi e minacce di morte all' ex compagna imposto il divieto di avvicinamento

Un uomo condannato per maltrattamenti ha continuato a perseguitare l'ex compagna con comportamenti intimidatori, tra cui sputi e minacce di morte. La donna, ormai in uno stato di ansia e paura costante, ha deciso di chiedere protezione. Il tribunale ha imposto un divieto di avvicinamento nei confronti dell'ex compagno, che non potrà più avvicinarsi alla vittima.

La disposizione del tribunale dopo la denuncia alla polizia della vittima. Il suo aguzzino dovrà indossare il braccialetto elettronico Viveva in un continuo stato di ansia e paura la donna vittima di stalking da parte dell'ex compagno. L'uomo, già condannato per maltrattamenti, continuava con atteggiamenti persecutori, arrivando perfino a sputare verso la vittima minacciandola di morte. Per questo gli agenti della polizia di Sant'Agata di Militello hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico. Misura adottata conordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Patti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

