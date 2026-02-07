Revocato il divieto di avvicinamento per 51enne accusato di minacce all’ex compagna

Il giudice del Tribunale di Avellino ha deciso di revocare il divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 51 anni. Ora, l’uomo può tornare a frequentare l’area vicino alla sua ex compagna, ma dovrà indossare un braccialetto elettronico. La decisione arriva dopo che il giudice ha valutato la situazione e ha ritenuto che le condizioni dell’uomo siano cambiate. La vicenda riguarda accuse di minacce e lesioni aggravate nei confronti dell’ex convivente.

AVELLINO – Il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha disposto la revoca del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di un uomo di 51 anni residente nel capoluogo irpino, imputato per minaccia aggravata e lesioni aggravate ai danni dell'ex.

