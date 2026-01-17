Dossier con accuse infondate e calunnia | il presidente dell' Autorità portuale di Taranto patteggia un anno e sei mesi

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale di Taranto ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi di reclusione con pena sospesa, in relazione a un dossier contenente accuse infondate e calunnie. La vicenda riguarda questioni giudiziarie che hanno coinvolto la figura istituzionale, evidenziando l'importanza di approfondire i fatti e le rispettive responsabilità.

Dossier con accuse infondate: il presidente dell'Autorità di sistema portuale di Taranto, patteggia un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) per calunnia. Si tratta di Giovanni Gugliotti, ex sindaco di Castellaneta ed ex presidente della Provincia di Taranto. L'accordo col pubblico ministero è stato ratificato nei giorni scorsi dal giudice del Tribunale di Taranto, Francesco Maccagnano. La sentenza chiude il procedimento avviato dalla Procura ionica in relazione all'invio di undici esposti anonimi trasmessi tra il 2023 e il 2024. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i dossier - firmati con gli pseudonimi "Pippi Malandrino" ed "Ernesto Calabrese" - contenevano accuse rivelatesi infondate nei confronti di circa quaranta persone, tra esponenti politici, amministratori pubblici, funzionari e imprenditori. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it

