Mostra dedicata a Esodo Pratelli Incontri visite guidate e concerti

A Lugo si svolgono incontri, visite guidate e concerti dedicati a Esodo Pratelli, artista romagnolo che ha segnato la storia dell’arte italiana del Novecento. La serie di iniziative si svolge presso le Pescherie della Rocca, in occasione della mostra che approfondisce il percorso creativo di Pratelli e la sua importanza nel panorama artistico nazionale. Un’occasione per conoscere da vicino la figura e le opere di questo importante protagonista.

A Lugo sono in programma una serie di iniziative organizzate nell'ambito della mostra allestita alle Pescherie della Rocca dedicata a Esodo Pratelli, artista romagnolo la cui vicenda creativa attraversa alcune delle stagioni più significative dell' arte italiana del Novecento. Dedicata all'artista e a Francesco Balilla Pratella è allestita inoltre una piccola mostra fotografica e documentaria nella sala Baracca della Rocca, intitolata L'Aviatore Dro, a cura di Annarita Tasselli: per entrambe le esposizioni sono in programma tre visite guidate, a cura di Massimiliano Fabbri e Annarita Tasselli: giovedì 8 gennaio alle 18, domenica 18 gennaio alle 11 e sabato 24 gennaio alle 17.

Esodo Pratelli nella sua Lugo tra dipinti, ceramiche e disegni - Roma 1983) saranno esposte dal 7 dicembre al 25 gennaio alle Pescherie della Rocca di Lugo (Ravenna), città ... ansa.it

