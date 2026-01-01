Israele riconosce per primo il Somaliland | critiche e accuse da vari Paesi del mondo
La settimana scorsa, Israele ha ufficialmente riconosciuto il Somaliland come Stato indipendente e sovrano. Questa decisione ha suscitato reazioni e critiche da parte di diversi Paesi, alimentando dibattiti sulla legittimità e le implicazioni di tale riconoscimento internazionale. La questione evidenzia le complesse dinamiche geopolitiche nella regione e il ruolo che vari attori internazionali assumono nelle questioni di sovranità e riconoscimento.
La settimana scorsa Israele ha formalmente riconosciuto come Stato indipendente e sovrano il Somaliland. La reazione di numerosi Paesi e organizzazioni internazionali è stata immediata e negativa. Nello spirito degli Accordi di Abramo. Il premier ebraico Benjamin Netanyahu ha espresso le congratulazioni al presidente della Repubblica del Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi e lo ha invitato a venirlo a trovare. Ha poi comunicato l’intenzione di instaurare subito la cooperazione fra i rispettivi Paesi in settori come la sanità, la tecnologia, l’agricoltura e in generale l’economia. Secondo lui, la dichiarazione di indipendenza del Paese è ispirata agli Accordi di Abramo stipulati nel 2020, che Trump nel suo primo mandato aveva promosso per formalizzare i rapporti diplomatici di Israele con gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain e altri Paesi che si sarebbero aggiunti in seguito. 🔗 Leggi su Follow.it
