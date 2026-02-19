Caro carburante in Italia | prezzi sopra la media UE tasse e mercato energetico pesano su famiglie e imprese

Il caro carburante in Italia deriva da tasse elevate e da un mercato energetico instabile. Le famiglie e le imprese si trovano a pagare prezzi superiori alla media europea: un litro di benzina può superare i 2 euro in molte città. La crisi energetica globale ha aggravato la situazione, facendo salire i costi di approvvigionamento. Le differenze tra le regioni italiane sono evidenti, con alcune aree dove il prezzo supera ormai di 20 centesimi il costo nazionale. La questione resta al centro delle discussioni politiche e sociali.

Caro carburante, Italia in coda all’Europa: benzina e diesel più cari che mai. L’Italia si conferma uno dei paesi europei dove fare il pieno costa di più. I prezzi di benzina e diesel, a febbraio 2026, superano la media dell’Unione Europea, un dato che riflette un sistema fiscale gravoso e una vulnerabilità alle fluttuazioni del mercato energetico internazionale. La situazione mette a dura prova famiglie e imprese, sollevando interrogativi sulle possibili strategie per alleggerire l’onere sui consumatori. La fotografia europea: l’Italia sopra la media. Secondo i dati più recenti diffusi dalla Direzione generale dell’energia della Commissione Europea, il prezzo medio della benzina in Italia è di 1,645 euro al litro, mentre il diesel costa 1,691 euro al litro.🔗 Leggi su Ameve.eu

ENGIE: Blocco prezzi luce e gas fino a 24 mesi per famiglie e imprese, contro l’instabilità del mercato energetico.Engie ha annunciato un nuovo piano di blocco dei prezzi per luce e gas, che durerà fino a 24 mesi, per proteggere le famiglie e le imprese dall’instabilità del mercato energetico.

Caro energia in Italia: dipendenza da import e impatto su imprese, tra strategie e volatilità del mercato.Il prezzo dell’energia in Italia resta alto, e le imprese continuano a subire gli effetti.

