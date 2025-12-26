A Monte Sant' Angelo ritorna ‘Benedictus Rassegna di musica intorno al sacro’
Giunge alla sua terza edizione il Festival ‘Benedictus’ che si svolgerà lunedì 29 dicembre, nella chiesa di San Benedetto a Monte Sant’Angelo, luogo simbolo e fulcro della cristianità a livello mondiale. Grandi ospiti anche in questa edizione 2025: il Maestro Ambrogio Sparagna in ‘L’avvenuta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
