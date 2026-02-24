Da Arezzo al mondo | nasce EXA Group il general contractor italiano per l' alta ospitalità e il retail di lusso

Il lancio di EXA Group deriva dalla collaborazione tra due aziende di rilievo: EXA, con sede ad Arezzo, e Mobil Project, con sede in provincia di Treviso. La causa di questa unione risiede nella volontà di offrire soluzioni complete nel settore dell’ospitalità e del retail di lusso, combinando competenze di progettazione e costruzione. La nuova realtà si propone di espandersi oltre i confini italiani, puntando su progetti di alta qualità e grandi clienti internazionali.

Arezzo, 24 febbraio 2026 – EXA Group nasce dall’incontro tra due grandi imprese, tra loro complementari: EXA, general contractor con base ad Arezzo c on una lunga esperienza nel retail internazionale di lusso, e Mobil Project, specializzata in progettazione e realizzazione di arredamento chiavi in mano per hotel e complessi residenziali di alta gamma, con sede in provincia di Treviso. La convergenza di queste competenze – progettazione costruttiva, opere civili, impianti, interior fit-out, forniture su misura e dettaglio artigianale – ha dato vita a un modello operativo integrato per progetti complessi nel segmento high-end. 🔗 Leggi su Lanazione.it

