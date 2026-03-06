General spareggio play-in con Casoria

Domenica prossima al Palatriccoli si terrà uno spareggio play-in tra le squadre di General e Casoria, con inizio alle 18. La partita durerà 40 minuti e determinerà quale delle due formazioni avanzerà nel torneo. La sfida si svolgerà senza ulteriori anticipazioni o approfondimenti, concentrando l’attenzione sul campo e sui protagonisti della partita.

Uno spareggio play-in tutto da vivere nei 40 minuti di domenica prossima al Palatriccoli (palla a due alle 18). Avversario, fino all’anno scorso inedito per la General Contractor, la Malvin Psa Casoria (74mila anime, il doppio di Jesi) rappresentante dei canestri della città metropolitana di Napoli. Spareggio vero e proprio, ghiotta ed unica possibilità per gli ospiti, in serie positiva da quattro turni, per consolidare la nona posizione, l’occasione di tornare alla sospirata vittoria - e comunque vada play-in solo temporaneamente rinviati - per Jesi saldamente ancorata al decimo posto e attesa da un finale di stagione tutt’altro che proibitivo – nel mirino tutte le ultime della graduatoria Virtus Imola, Loreto Pesaro e Nocera, e pazienza, noblesse oblige, se si gioca in casa loro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - General, spareggio play-in con Casoria Basket femminile, Schio vince lo spareggio con il Bourges e vola ai play-in di Eurolega!Il Beretta Famila Schio esce in trionfo dallo scontro diretto del Palaromare con le francesi del Tango Bourges ed evita lo spauracchio... La General va a caccia di un posto nei play-inUn derby, diciamo la verità, in tono minore, giocato in mezzo della settimana, in tarda serata, location tanto ospitale quanto – non ce ne vogliano... Una raccolta di contenuti su General spareggio play in con Casoria. Discussioni sull' argomento General, spareggio play-in con Casoria; Basket B nazionale / Fabriano – Jesi, un derby che vale tutto; Basket B nazionale / Abega-show nel derby: Fabriano batte Jesi 87-76. Epstein File: convocata l’attorney general Pam Bondi - facebook.com facebook