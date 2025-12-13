Atreju Conte decide il futuro del campo largo | Politiche? Ne parleremo in autunno

Durante Atreju, il leader di Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha annunciato che le politiche verranno discusse in autunno, lasciando spazio a un clima di dialogo e collaborazione. La manifestazione si è concentrata sulla definizione del futuro del campo largo, con un'atmosfera di apertura e inclusione, evocando il celebre brano di Johnny Dorelli.

“Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più“, così cantava Johnny Dorelli e così si pensava sarebbe finita sul palco di Atreju. Invece, a presentarsi è solo Giuseppe Conte, niente Elly Schlein e di conseguenza niente Giorgia Meloni. E’ vis à vis con il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno e le . Ildifforme.it Atreju, Conte: "Alleanza con Pd e Schlein solo se nel programma ci sono le battaglie del M5S" - "Vediamo la proposta formale" sulla legge elettorale, "ci confronteremo in Parlamento". affaritaliani.it

Per la sinistra un futuro di lotte fratricide: tutto cominciò con Atreju, come finirà fra Schlein e Conte? - Per la sinistra in futuro di lotte fratricide: tutto cominciò con Atreju, come finirà fra Schlein e Conte? blitzquotidiano.it

#Conte c’è , Elly non l’abbiamo vista arrivare ..! #Atreju @Atreju2024_ @Tommasocerno @vocedelpatriota x.com

La segretaria Pd si sottrae al dibattito trasversale, ma ad Atreju va Giuseppe Conte. E la platea della festa di FdI applaude il presidente della Palestina. La Schlein ci faccia un pensierino - facebook.com facebook

