Sinner-Alcaraz un doppio insieme? Ne parleremo perché no
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano per l’esibizione di Seul, lo Hyundai Card Super Match, prevista per sabato 10 gennaio alle 8 ora italiana. I due tennisti, protagonisti del circuito ATP, hanno espresso il desiderio di offrire uno spettacolo di qualità e divertimento per il pubblico. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e su Supertennis, offrendo agli appassionati un’occasione per seguire da vicino questa sfida tra due tra i più promettenti talenti del
«Speriamo di giocare un buon tennis e far divertire le persone». Così Jannik Sinner e Carlos Alcaraz alla vigilia dell’esibizione di Seul, lo Hyundai Card Super Match, in programma sabato 10 gennaio alle 8 italiane (diretta su Sky Sport e in chiaro su Supertennis ). Seduti l’uno accanto all’altro in conferenza stampa, i due maestri della racchetta si sono detti pronti a scrivere il nuovo capitolo di una rivalità che li ha visti affrontarsi già 19 volte in carriera, di cui 16 nel circuito Atp. Un antipasto dell’Australian Open, primo Slam della stagione 2026, in cui l’azzurro andrà a caccia del terzo successo consecutivo e lo spagnolo proverà a diventare il più giovane di sempre a completare il Career Grand Slam. 🔗 Leggi su Lettera43.it
