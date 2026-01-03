Spalletti avvisa la Juve | Conta chi siamo non l’avversario
A pochi minuti dall’inizio di Juventus-Lecce, Luciano Spalletti sottolinea l’importanza di concentrarsi su sé stessi più che sull’avversario. In un messaggio diretto e deciso, il tecnico invita la squadra a mantenere attenzione e determinazione, evitando distrazioni. La sua parola vuole essere un monito a non lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo superficiale, ma a focalizzarsi sui propri obiettivi e sul rispetto delle proprie qualità.
Messaggio chiaro e tono da panchina pesante. Luciano Spalletti prende la parola a pochi minuti dal via di Juventus-Lecce e mette subito il punto: entusiasmo sì, superficialità no. Ai microfoni di DAZN, il tecnico bianconero richiama identità e responsabilità: «Cambia il colore della maglia dell’avversario, ma non cambia il nostro. Ci chiamiamo Juventus non per caso». Il riferimento è diretto al peso della storia e al dovere di rispettarla, sempre. Spalletti non entra nella partita “in base” all’avversario, ma ribadisce la linea: «Dobbiamo fare la nostra gara, rispettando gli altri, noi stessi, i tifosi e quello che rappresentiamo». 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
