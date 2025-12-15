Monsignor Angelo Spina, nominato Arcivescovo di Ancona-Osimo da Papa Francesco nel 2017, si distingue anche come giornalista. In un suo recente intervento, ha sottolineato l’importanza di un quotidiano capace di fare del bene e lontano dalle fake news, evidenziando il valore dell’informazione autentica e responsabile.

© Ilrestodelcarlino.it - Il vescovo giornalista : "Siete un quotidiano che sa fare del bene. E lontani da fake news"

Monsignor Angelo Spina è stato nominato, da Papa Francesco, Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo il 14 luglio del 2017, e ha fatto il suo ingresso nella Arcidiocesi il 1° ottobre del 2017. I giovani, la famiglia e le vocazioni sono gli ambiti in cui si è impegnato maggiormente, senza tralasciare la cultura e le comunicazioni sociali. Sempre vicino alla gente, come giornalista e scrittore ha sviluppato una grande opera di comunicazione soprattutto attraverso le pubblicazioni di libri, il web e la televisione. Monsignore, quanto è importante oggi l’informazione? "L’uomo non può non comunicare, anche quando non parla lo fa con gli atteggiamenti del corpo. Ilrestodelcarlino.it

IL VESCOVO AL PRETE A PROCESSO PER ABUSI, ‘’PER TE I PRESUPPOSTI PER DIVENTARE SANTO’’

Il vescovo giornalista: "Siete un quotidiano che sa fare del bene. E lontani da fake news" - Monsignor Angelo Spina evidenzia il ruolo della comunicazione "L’informazione deve tendere sempre alla verità, stare sui fatti. msn.com