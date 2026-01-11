Spalletti vuole una Juve in crescendo anche sul mercato | Fiducia a David ma la rosa va completata

Luciano Spalletti evidenzia il percorso di crescita della Juventus, sottolineando i progressi nel gioco e nei risultati. Tuttavia, rimane consapevole della necessità di completare la rosa e migliorare ulteriormente. Con fiducia in alcuni giocatori, come David, il tecnico invita a mantenere un approccio paziente e concreto, consapevole che il team ha ancora margini di miglioramento sia sul campo che sul mercato.

