Bastoni al Barcellona? Il richiamo del club spagnolo e la risposta del difensore dell’Inter alle voci di mercato

Le recenti speculazioni di mercato hanno portato a parlare di un possibile trasferimento di Bastoni al Barcellona. Il difensore dell’Inter ha voluto chiarire la sua posizione, rispondendo alle voci circolate in Spagna e sui social. In questo articolo, analizzeremo le parole di Bastoni e le implicazioni per il suo futuro con la maglia nerazzurra.

Inter News 24 Bastoni Inter tra voci di mercato, social e futuro: il difensore nerazzurro chiarisce la sua posizione dopo le indiscrezioni dalla Spagna. Negli ultimi giorni il nome di Alessandro Bastoni è tornato al centro delle cronache di mercato. Dalla Spagna, in particolare, si è parlato di un presunto interesse del Barcellona, che avrebbe individuato nel difensore classe 1999 il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione. Un’ipotesi suggestiva, ma che trova un muro solido dalle parti di viale della Liberazione. In casa Inter, infatti, la linea è chiara: Bastoni non è sul mercato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bastoni al Barcellona? Il richiamo del club spagnolo e la risposta del difensore dell’Inter alle voci di mercato Leggi anche: Bastoni Inter: quel club prepara una offerta importante per il difensore nerazzurro. La posizione del club di viale della Liberazione Leggi anche: Tentativo per Bastoni, l’Inter rilancia: ecco la risposta al Barcellona La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Barcellona: Gvardiol e Bastoni per la difesa futura. I like di Bastoni ai post che parlano del suo trasferimento al Barcellona stanno diventando virali - Alessandro Bastoni ha messo più di un like al Barcellona dando così adito a voci di mercato. fanpage.it

Calciomercato Inter, Bastoni lascia i nerazzurri? Due top club in pressing - Alessandro Bastoni può lasciare l'Inter: il difensore dei nerazzurri finisce nel mirino di due top club europei. spaziointer.it

Barcellona e Liverpool su Bastoni: secondo l'Inter il difensore ha una valutazione di 80 milioni di euro - Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona non avrebbe intenzione di mollare la presa per Alessandro Bastoni. eurosport.it

Alessandro Bastoni ha messo più di un like al Barcellona dando così adito a voci di mercato. Il club blaugrana ha bisogno di difensori, ma l’Inter non lo ha mai messo sul mercato: https://fanpa.ge/fyDvz - facebook.com facebook

Il Barcellona torna a spendere e mette nel mirino Bastoni. Il difensore è sotto contratto fino al 30 giugno 2028. Servono 80M€ per il difensore italiano. @mundodeportivo x.com

