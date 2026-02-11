Bastoni il Barcellona torna all’attacco | cosa filtra dalla Spagna
Alessandro Bastoni torna a essere al centro delle voci di mercato. Il difensore dell’Inter, ritenuto uno dei migliori in Europa, continua a suscitare interesse tra i grandi club. Nei prossimi giorni si aspettano sviluppi su un possibile trasferimento.
Bastoni. Il nome di Alessandro Bastoni torna al centro delle voci di mercato internazionale. Il difensore dell’ Inter, da tempo considerato uno dei migliori interpreti nel suo ruolo in Europa, continua ad attirare l’attenzione dei grandi club. Con l’estate che si avvicina, il suo profilo potrebbe diventare uno dei più caldi sul tavolo delle trattative. Dalla Spagna rimbalzano indiscrezioni importanti: il Barcellona starebbe monitorando con grande interesse il centrale nerazzurro. Secondo quanto riportato dal giornalista José Alvarez, volto noto del programma El Chiringuito, Bastoni sarebbe addirittura in cima alla lista dei desideri del club catalano per rinforzare il reparto difensivo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
