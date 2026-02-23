Spaccio alla Montagnola due pusher arrestati dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato due uomini di 29 e 37 anni, entrambi tunisini e senza fissa dimora, durante un blitz antidroga nella zona della Montagnola. La loro cattura deriva dal ritrovamento di droga nascosta nelle tasche e in un alloggio abbandonato vicino alla zona di traffico. Le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire dopo aver notato comportamenti sospetti in strada e aver osservato un aumento di passaggi di droga. La vicenda prosegue con le indagini.

Servizio antidroga nel centro di Bologna: sequestrati hashish, cocaina e contanti nascosti in un tutore. Disposto il trasferimento al Cpr Servizio antidroga nel cuore della città: i carabinieri hanno arrestato due uomini di 29 e 37 anni, entrambi tunisini e senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due uomini sono stati notati mentre si aggiravano con atteggiamento sospetto, avvicinandosi ad altri frequentatori del parco. I carabinieri sono intervenuti procedendo all’identificazione e alla perquisizione personale. Le ricerche hanno portato al rinvenimento di circa trenta grammi di hashish, una dose di cocaina e un centinaio di euro in contanti. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

