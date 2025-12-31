A partire dal 1° marzo 2026, le modalità di sosta nei parcheggi comunali subiranno importanti modifiche. Le nuove tariffe, l’aumento delle strisce blu e le opzioni di abbonamento rappresentano un cambiamento significativo per la gestione della mobilità urbana. Questa revisione delle regole, dopo 13 anni, mira a migliorare l’efficienza e l’organizzazione dei parcheggi in città.

Dopo 13 anni, dal 1° marzo 2026, le regole per la sosta nei parcheggi comunali in città sarà rivoluzionata: cambieranno le tariffe, aumenteranno le strisce blu e ci saranno nuove possibilità di abbonamento. Il nuovo piano per la sosta è stato approvato ieri mattina dalla Giunta. "Dal 2012 – esordisce il sindaco Alessandro Barattoni – la mobilità, l’accessibilità ai centri, l’alimentazione delle auto e la volontà di stare all’aperto sono cambiate, con necessità di trovare un nuovo equilibrio. Per questo abbiamo pensato a una semplificazione del sistema dei parcheggi, elaborata anche grazie al confronto con le associazioni di categoria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sosta, la rivoluzione. Nuove zone a pagamento e parcheggi più cari

Leggi anche: Sosta, la rivoluzione a Ravenna: nuove zone a pagamento e parcheggi più cari

Leggi anche: Rivoluzione della sosta in città: quanto costerà parcheggiare e quali saranno le nuove zone a pagamento?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sosta, la rivoluzione a Ravenna: nuove zone a pagamento e parcheggi più cari; Como, la settimana della “rivoluzione della sosta”: le novità in vigore dal 1° gennaio; La rivoluzione del nuovo Piano di sosta di Siracusa: approvato in linea tecnica; Ravenna. Dopo 13 anni ecco la rivoluzione nella sosta.

Sosta, la rivoluzione. Nuove zone a pagamento e parcheggi più cari - Dal 1 marzo strisce blu nelle aree in via Venezia, via Giovanni Falier via Gastone de Foix, via Adeodato Ressi, via Port’Aurea . msn.com