Inspiegabile stop ai lavori sulla Sp 134 tra Locorotondo e Cisternino Fdi chiede chiarimenti in Regione

I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia hanno presentato un’interrogazione in Commissione Urbanistica riguardo all’interruzione dei lavori sulla Strada Provinciale 134, che collega Locorotondo a Cisternino. I lavori di messa in sicurezza della strada sono stati sospesi senza spiegazioni chiare, suscitando domande sulla situazione attuale del cantiere e sul motivo dell’interruzione. La questione riguarda specificamente la regione pugliese.

I consiglieri Tommaso Scatigna e Antonio Scianaro intendono discutere, in un'interrogazione in Commissione Urbanistica, del tema dei lavori per la messa in sicurezza del tratto stradale I cantieri, spiegano i due esponenti politici, sarebbero "stati interrotti per cause ingiustificate. A distanza di otto mesi dalla richiesta di celere azione, nulla è cambiato. I rallentamenti che si verificano giornalmente - rimarcano -, soprattutto nel periodo estivo, creano disagio a tutti coloro che, devono raggiungere in tempi brevi, mete lavorative o turistiche, in una zona che, come tante del territorio pugliese, è ormai rinomata meta di un numero ragguardevole di turisti che devono ancora scontare gravi lacune infrastrutturali di una regione evidentemente rimasta paurosamente indietro rispetto alla propria positiva evoluzione di meta.