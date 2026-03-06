Sostenibilità | da vincolo a opportunità di business

L’acronimo ESG rappresenta un sistema di valutazione utilizzato per misurare l’impatto ambientale, sociale e di governance di aziende e organizzazioni che operano sul mercato. Questo rating di sostenibilità, conosciuto anche come rating di sostenibilità, viene applicato per analizzare le performance di enti e imprese in questi tre ambiti. L’attenzione verso questi criteri sta crescendo come parte delle strategie di business e della gestione aziendale.

L'acronimo ESG significa Environmental, Social and Governance, e indica un vero e proprio rating, spesso conosciuto come rating di sostenibilità, che esprime l'impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa o di una organizzazione che opera sul mercato. Essere sostenibili è una condizione sempre più indispensabile per stare sul mercato, e l'adeguamento ai parametri ESG sta diventando, e lo sarà sempre di più in un futuro molto prossimo, un elemento essenziale per l'operatività delle imprese, dall'accesso al credito al posizionamento sui mercati. Adottare pratiche sostenibili non significa sempre solo un aumento di costi e...

