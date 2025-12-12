One Glow Night | glamour sostenibilità e business protagonisti all’Agorà Morelli

Ildenaro.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

One Glow Night: Shine your Glow! è un evento organizzato da Pink Life Magazine, che ha trasformato l’Agorà Morelli di Napoli in un esclusivo punto di incontro tra glamour, sostenibilità e business. La serata ha promosso il connubio tra estetica, cultura green e opportunità imprenditoriali, offrendo un’occasione unica di networking e confronto tra professionisti e appassionati del settore.

Si chiama  One Glow Night, Shine your Glow!  la kermesse ideata e promossa da  Pink Life Magazine  che ha trasformato l’Agorà Morelli di Napoli (via Domenico Morelli,61A), in un luogo d’incontro esclusivo tra estetica, cultura green e business. Un’atmosfera unica tra eleganza e ispirazione. Appuntamento che ha saputo coniugare glamour e responsabilità, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva tra bellezza, innovazione e visioni contemporanee del benessere. A partire dalle ore 18.00, ieri giornalisti, professionisti del settore beauty, imprenditori e ospiti speciali hanno preso parte alla presentazione ufficiale dell’evento. Ildenaro.it

