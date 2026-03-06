Sostenibilità come relazione | al via la call per il progetto europeo Fool for Gaia – Nor na Gajo

Fino al 13 marzo è aperta la call per partecipare al Progetto europeo Erasmus+ KA153 “Fool for Gaia- Nor na Gajo” che ha una radice importante in Emilia-Romagna Sostenibilità come relazione tra esseri viventi e ambienti per ricordare che la meraviglia, il gioco, la tenerezza e l'immaginazione sono atti di coraggio forse curativi. Fino al 13 marzo è aperta la call per partecipare al Progetto europeo Erasmus+ Ka153 “Fool for Gaia- Nor na Gajo” che ha una radice importante in Emilia-Romagna. Il progetto Erasmus+ Fool for Gaia ha come partner italiano Fantariciclando di Forlì con il suo portato trentennale di lavoro sulla ludo pedagogia narrativa con i gruppi di lavoro NarrAzioni, Metamuseo Girovago e Atelier Agenda Onu 2030 per la ri-generazione dei luoghi a base culturale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

