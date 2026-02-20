Aperta la call ETIP PV 2026 per il nuovo Comitato Direttivo europeo

ETIP PV ha annunciato l’apertura della call 2026, causando l’opportunità per professionisti di tutta Europa di partecipare. L’organizzazione cerca 14 esperti nei settori del fotovoltaico, dell’energia, della finanza e dell’innovazione. La piattaforma europea si prepara a rinnovare il suo Comitato Direttivo, coinvolgendo figure chiave per definire le strategie future. La selezione è rivolta a chi desidera contribuire alle decisioni che plasmeranno il settore solare nei prossimi anni. La scadenza per le candidature è prevista per la fine di maggio.

ETIP PV apre la call 2026 per 14 posti nel Comitato Direttivo: opportunità per esperti di fotovoltaico, energia, finanza e innovazione di tutta Europa È stata ufficialmente aperta la call per entrare nel Comitato Direttivo di ETIP PV (European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics), la piattaforma europea che riunisce i principali esperti chiamati a delineare la strategia futura del fotovoltaico nel continente. Si tratta di un’opportunità di alto profilo per professionisti, ricercatori e stakeholder che intendano contribuire in modo concreto alla governance dell’innovazione energetica europea. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Aperta la call ETIP PV 2026 per il nuovo Comitato Direttivo europeo Leggi anche: Inizia il nuovo corso del Centro studi Leonardo Melandri: rinnovati consiglio direttivo e comitato scientifico Leggi anche: Nomine: il professor Guarracino eletto nel Comitato direttivo della ESA Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Aperta la call ETIP PV 2026 per il nuovo Comitato Direttivo europeo - Punto!. Siccome @annafalc ha negato ripetutamente, in tv e sui social, che il Comitato referendario @GiustodireNO sia finanziato dall’ @ANMagistrati e in tanti (anche qui su X) le credono, ecco la prova video. Questo è il Comitato direttivo centrale (Cdc) dell’ANM del x.com “Ma quale organo autonomo, il Comitato per il No è un'articolazione dell'Anm”, dice la giudice Ceccarelli, componente del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati. L'intervista di Ermes Antonucci - facebook.com facebook